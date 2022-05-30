Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Известно, что перерасчет будет осуществлен для тех работающих пенсионеров, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года тому назад. Другими словами тем, которым назначили пенсионные выплаты до 1 апреля 2020 года.

Перерасчет пенсий работает автоматически. Эти действия проводятся на базе страховой отчетности работодателей о стаже и зарплате. Для работающих пенсионеров, которым пенсии выплачиваются в минимальном размере, дополнительные перерасчеты будут проведены с первого июля.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что может быть с пенсиями, если их долго не снимать со счетов.