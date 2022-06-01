Как информирует «НБН» со ссылкой на авторитетное издание Bloomberg, в Комитете по определению кредитных деривативов (СDDC), первого июня сделали заявление, что Российская Федерация не смогла выполнить собственных обязательств по выплатам по бондам, и у нее произошел дефолт.

Известно, что владельцы облигаций выставили требование, чтобы Российская Федерация осуществила выплаты, которые достигали одного миллиона и девятисот тысяч американских долларов.

Теперь же владельцам облигаций РФ, которые потеряли свои деньги, будут выплачивать страховку.

Стоит отметить, что о дефолте России слухи ходят уже давно. К примеру, ранее в Bloomberg уже сообщали, что по состоянию на двадцать седьмое мая на счета инвесторов так и не поступили средства по российским государственным облигациям. Согласно данным агентства, если на протяжении 30 календарных дней деньги так и не поступят, то по зарубежным обязательствам РФ будет объявлен дефолт.