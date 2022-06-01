Как информирует «НБН», в частности, президент рассказал о шестом пакете санкций Евросоюза в отношении Кремля.

Дословно из заявления президента:

«Теперь мы имеем конкретику по шестому пакету санкций ЕС против государства-оккупанта Российской Федерации. На сегодняшний день пакет уже согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Однако уже сейчас понятны ключевые элементы пакета. Главное же – это его направление. Страны Европы дали свое согласие на существенное ограничение импорта нефти из Российской Федерации. Я выражаю благодарность всем, кто работал для достижения этого согласия. Какой результат это будет иметь? Это минус десятки миллиардов евро, которые Кремль теперь не сможет направить на финансирование террора нашей страны».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что более 86% российских компаний уже ощутили на себе негативные последствия начатой Путиным войны против Украины.