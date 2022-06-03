Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором указало, в каком направлении должны двигаться Соединенные Штаты Америки в вопросе санкционного удара по России, информирует «НБН».

Авторы статьи напомнили, что американский лидер Джо Байден приблизил страну-оккупанта к дефолту по долгам. Такой шаг президента оправдан, однако он не изменит правила игры и не закончит войну в Украине.

Редакторы агентства отмечают, что нужно оказывать финансовое давление на путинский режим, однако Америка и ее партнеры должны сосредоточиться на слабом месте РФ.

Как пишет Bloomberg, главная экономическая уязвимость страны-оккупанта – экспорт газа и нефти. США и их союзники должны не только наложить эмбарго, но и ускорить процесс отказа от «голубого топлива» и «черного золота» РФ. Чтобы Путин не смог финансировать свою военную машину, Россия должна оказаться в экономической изоляции.

Отметим, что агентство сообщило о дефолте Российской Федерации. Страна-агрессор не смогла выплатить долг в размере 1,9 миллиона долларов США.