Как передает «НБН», об этом в интервью La Stampa заявил европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

По его словам, несмотря на то что одними санкциями невозможно прекратить войну, введенный Евросоюзом шестой пакет санкций негативно повлияет на ситуацию в российской экономике и руководство страны-агрессора.

«Еврокомиссия придерживается официальной позиции, которая состоит в том, что нельзя исключать новых санкций. Но сейчас речь не идет о газовой блокаде. Главный вопрос заключается в том, что удар по РФ должен быть сильным, но не до такой степени, чтобы мы потерпели серьезные убытки», — пояснил политик. Кроме того, Джентилони утверждает, что у войны есть своя цена.

«Ни у кого не было мысли, чтобы победить его при помощи санкций, так как российский президент Владимир Путин будет заинтересован в том, чтобы выйти из этой ситуации только через переговоры, которые помогут ему не заявлять о своем проигрыше», — добавил европейский комиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон заговорил о создании нового альянса в противовес ЕС.