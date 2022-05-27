Соответствующий материал выпустило итальянское издание Corriere della sera. В статье сказано, что Джонсон «плетет свою паутину уже больше месяца». Новая система, предложенная премьером соединенного Королевства, будет состоять из политических, экономических и военных союзов, которые объединят страны подобно ЕС, информирует «НБН».

В новый альянс войдут государства, которые имеют позицию в отношении агрессии России, отличающуюся от взглядов Брюсселя и Берлина. Присоединиться к союзу предложат Украине, Польше, Эстонии, Литве, Латвии и, возможно позже, Турции.

Журналисты отмечают, что 9 апреля украинский президент Владимир Зеленский получил соответствующее предложение от британского премьер-министра. Со своей стороны, Киев еще не дал конкретный ответ на инициативу Лондона. Возможно украинское руководство озвучит свою позицию после саммита 23 июня, когда решится вопрос кандидатства страны в Евросоюз.

Отметим, что советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович считает Германию косвенно виновной в тактическом преимуществе армии России в Луганской области. Он объяснил, что дает возможность оккупантам иметь успехи в этом регионе.