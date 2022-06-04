Как сообщает «НБН», об этом в интервью изданию РАР заявил заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.

«Новые санкции должны стать еще большим ударом – в плане того газа, который россияне по-прежнему могут продавать, в плане отключения всех банков России от международной системы Россия. В основном я имею в виду Газпромбанк и использование россиянами своего промышленного потенциала», — рассказал дипломат.

В то же время Яблонский считает необходимым введение эмбарго на технологии, которые могут поставляться и использоваться Россией в своей промышленности. Заместитель главы МИД Польши считает, что активы России в европейских странах должны быть не просто заморожены, а конфискованы, причем по этому поводу уже ведутся работы.

Напомним, что, несмотря на призывы ряда стран, Европейский союз на сегодняшний день не готов идти на самые радикальные шаги и вводить эмбарго на российский газ, о чем уже сообщил европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.