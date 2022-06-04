Об этом информирует «НБН» со ссылкой на СМИ.

Цитируя текст выданного постановления, издание отмечает, что Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (Россия, Москва) отныне получает право предоставлять банковские или другие финансовые услуги, среди которых предоставление кредитования юридическим и физическим лицам, открытие и обслуживание банковских счетов и тому подобное.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что банк, кроме всего прочего, начнет массово выдавать местным жителям карты «Мир», которые являются российским аналогом систем VISA MASTERCARD. Высокопоставленный чиновник считает, что есть все основания говорить о прямой интеграции банковской системы неподконтрольных Украине территорий в российскую.

Напомним, ранее американские власти приняли решение о введении санкций против крупнейших банков России «Промсвязьбанк» и ВЭБ. К тому же ограничения затронули их 42 дочерние компании. Также известно, что 22 февраля, после решения Кремля признать так называемые «Л/ДНР», глава Белого дома Джо Байден ввел новые санкции против РФ.