Макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка за последний месяц показал основные факторы, которые ускоряют инфляцию в Украине, информирует «НБН».

Нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, а также оккупация территорий – главные причины проблем в экономике.

Как следствие, в Украине возникают локальные или временные дефициты, например, нехватка соли и топлива, колоссальный рост цен в оккупации и увеличение затрат бизнеса. В Нацбанке отмечают, что инфляционные ожидания ухудшаются.

В то же время наблюдается снижение цен на ряд продуктов питания таких, как яйца, мясные изделия, молочные изделия, масло, мука и хлеб. Так происходит из-за избытка аграрного сырья и ограниченного экспорта.

Напомним, что в мае премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал украинцев о повышении цен во время войны. В то же время он уверял, что правительство способно держать под контролем инфляционное давление.