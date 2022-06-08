Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Всемирного банка, Киев получит дополнительное финансирование в размере 1,49 миллиарда долларов. Деньги будут использованы на выплату зарплаты государственным, а также социальным работникам. В общей сложности, таким образом, поддержка ВБ Украины уже достигла четырех миллиардов у.е.

В сообщении Всемирного банка отмечается, что такое выделение денег было поддержано финансовыми гарантиями со стороны Литвы, Соединенного Королевства, Нидерландов, Латвии. Кроме того, это было поддержано параллельным финансированием Италии, а также вкладами из нового многостороннего донорского трастового фонда.

Согласно сообщению Украины, нашей стране, чтобы поддержать работу Кабинета министров на фонде российской агрессии, нужно как минимум пять миллиардов долларов в месяц.

Напомним, ранее стало известно о перерасчете пенсий работающим пенсионерам за май.