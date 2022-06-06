Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире национального телемарафона выразила надежду на то, что возможности государственного бюджета позволять выполнить календарь повышения пенсий, как это было сделано ведомством в первый месяц весны, информирует «НБН».

Глава Министерства социальной политики отметила, в марте удалось проиндексировать пенсионные выплаты, несмотря на войну. В июне ведомство также будет производить автоматическое перечисление пенсий пенсионерам, которые продолжают работать.

В то же время Лазебная рассказала, что при индексации пенсий ведомство столкнулось с проблемой: возникли сложности по отчетности работодателей, где трудоустроены пенсионеры. По этой причине ПФУ сейчас осуществит перерасчет начислений за май, и граждане уже в июле смогут получить пособие от государства.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что будет с выплатами, если пенсионеры не будут их долго снимать со счета. В ведомстве напомнили срок хранения начислений.