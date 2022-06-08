Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом озвучило агентство Bloomberg.

Примечательно, что среди причин таких последствий издание называет западные санкции в отношении Российской Федерации, которые были введены в результате широкомасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию. Согласно обнародованному материалу, постоянные торговые партнеры России попросту отказываются от сотрудничества с Москвой.

Более того, свои намерения присоединиться к экономическим ограничениям показывают даже, казалось бы, дружественные государства. К примеру, тот же самый Китай.

В свою очередь в Европейской комиссии дали оценку происходящему, заявив, что общий объем импорта в Россию за 2022-й год упал на двадцать пять процентов.

Что интересно, что в это же время ситуация для Республики Беларусь, наоборот, стала лучшей. Все дело в том, что через ее территорию объем экспорта вырос в разы.

Ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин признал негативное влияние западных санкций на российскую экономику.