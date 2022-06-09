Как информирует «НБН», главный раввин столицы государства-оккупанта покинул Россию. Такую информацию на своей странице в социальной сети «Твиттер» подтвердила жена сына Гольдшмидта, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

В свою очередь в материале The Moscow Times отмечается, что еще в марте месяце главный раввин Москвы и его супруга находились в Венгрии, собирая деньги для беженцев из Украины.

А в мае 2022-го стало известно, что Дара Гольдшмит проинформировала, что они с супругом остаются жить на территории Израиля.

Известно также, что российская власть всячески пыталась лишить главного раввниа столицы РФ Москвы его поста. Однако, препятствовать этому начали в Израиле.

Напомним, ранее главный раввин России призвал Сергея Лаврова извиниться за его словах о евреях.