Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Jewish Telegraphic Agency, Берл Лазар негативно отреагировал на заявление руководителя Министерства иностранных дел России о том, что принадлежность к еврейской национальности не является вакциной от антисемитизма. Следовательно, глава российской дипломатии сравнил президента Украины Владимира Зеленского с якобы наполовину евреем Гитлером.

Несмотря на то, что главный раввин России Лазар не стал ввязываться в политический скандал, который был вызван неуместным сравнением Лаврова, но высказал собственное мнение относительно того, что если бы министр иностранных дел принес свои извинения, то это могло бы покончить с его тотальным хейтом.

Дословно из заявления раввина:

«Я не думаю, что имею право давать советы руководителю внешнеполитического ведомства России, однако, было бы весьма хорошо, если бы он принес свои извинения перед евреями, а также признал собственную ошибку. Полагаю, что этого вполне будет достаточно для того, чтобы эта неприятная страница была перевернута».

Ранее военный эксперт Жданов высказал собственную точку зрения относительно того, почему Сергей Лавров позволяет себе делать оскорбительные высказывания.