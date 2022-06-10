В комментарии CNN Высоцкий сообщил, что в 2023 году Украина может остаться без 35-40% урожая в результате потери 25% пахотных земель, информирует «НБН».

Представитель Минагрополитики отметил, что страна-агрессор с оккупированных территорий украла около 500 000 тонн зерна и вывезла на аннексированный Крымский полуостров.

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обвинил нашу страну в заминировании акватории портов Черного моря. По его словам, якобы по этой причине Украина не может вывезти зерно в другие страны.

Замминистра АПК опроверг слова российского министра иностранных дел, объяснив, что проблема не в нашей стране, а в кораблях РФ. Чтобы осуществить экспорт зерна, Киев должен получить гарантии от западных партнеров.

В очередной раз Высоцкий напомнил, что украинское руководство не отказывается выполнять все обязательства, чтобы обеспечить другие государства необходимым продовольствием.

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства России солгал относительно доли экспорта украинского зерна во всем мире во время пресс-конференции с руководителем МИД Турции. Лавров попытался доказать, что международная продовольственная безопасность не связана с проблемой вывоза пшеницы из нашей страны.