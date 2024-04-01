Глава пресс-центра Сил обороны юга в эфире национального телемарафона рассказала, что есть комплекс причин, по которым российские захватчики не часто применяют «Калибры», информирует «НБН».

По словам Гуменюк, оккупантам сложно доставлять «Калибры», обслуживать установки, которые их выпускают, перезагружаться соответствующими ракетами, так как вся эта инфраструктура расположена в бухтах временно захваченного Севастополя.

Спикер ОК «Юг» отметила, что помимо этого ракетоносителям «второй армии мира» проблематично добираться во временно захваченный Крым, так как существует угроза удара надводных дронов по кораблям.

По этой причине враг усиленно укрепляет пункт базирования боевых судов в Новороссийске Краснодарского края боновыми заграждениями.

Ранее начальница пресс-центра заявила, что ночной удар дронами-камикадзе «Шахед» по Украине 30 марта свидетельствует о подготовке врага к ракетным обстрелам.