Лавров во время пресс-конференции глав дипломатических ведомств России и Турции заявил, что якобы доля экспорта украинского зерна составляет меньше 1% от производства пшеницы и других злаковых во всем мире, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «СерпомПо».

Министр иностранных дел РФ нагло соврал о том, что проблемы с вывозом зерна из Украины не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису. Глава МИД России обвинил Евросоюз в том, что он рисует из ситуации катастрофу вселенского масштаба.

«Видный агроном», — высмеяли некомпетентность Лаврова авторы Telegram-канала, показав диаграммы, которые разоблачают ложь министра.

На опубликованных схемах можно увидеть, какую роль в действительности страны играют на глобальном продовольственном рынке. Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров зерновых мире, на долю которой приходится 3,8% производства пшеницы среди других государств.

В 2020 году Украина поставила на мировой рынок 18 миллионов тонн зерна, а в 2021 году – 14 миллионов.

Напомним, что украинский журналист Муслим Умеров на пресс-конференции загнал Лаврова в угол вопросом о краденном россиянами зерне из Украины. Возмущенный министр попытался выйти из неудобной ситуации, используя оскорбления и пропагандистские клише.