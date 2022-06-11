Об этом заявила руководитель ведомства Эльвина Набиуллина, сообщает «НБН».

В Центробанке РФ признали сокрушительное влияние нефтяного эмбарго на ослабление рубля и повышение уровня инфляции в стране.

Она отметила, что с учетом снижения уровня экспорта российской нефти в связи со сжатием торгового баланса и падением курса рубля наблюдается тенденция к проинфляционному давлению.

«Ситуация не в последнюю очередь будет зависеть от того, сколько нефти удастся доставить на другие рынки, а также насколько падение объемов будет компенсировано ценой. В свою очередь, это будет влиять на решение логистических и инфраструктурных задач, а также на спрос на рынках», — сказала Набиуллина.

Отметим, что с момента согласования эмбарго на «черное золото» заявление подобного содержания от российского руководства прозвучало впервые. Как известно, после продолжительных дискуссий на заседании глав и правительств стран-членов Евросоюза был принят шестой пакет санкций против России. Документ предусматривает запрет импорта двух третьих нефти российского производства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин признал негативное влияние западных санкций на экономику России.