Как информирует «НБН», с таким заявлением в комментарии Reuters выступил заместитель главы внешнеполитического ведомства Украисны Дмитрий Сеник.

Сейчас, насколько известно, зерно Украины экспортируется черех Польшу и Румынию. При этом Сеник подчеркнул, что в настоящее время под угрозой находится глобальная продовольственная безопасность. Причиной тому является, ни для кого уже не секрет, вторжение России в Украину. Ведь это остановило экспорт зерна Черным морем. Это повлекло за собой массовый дефицит и резкий рост цен.

Согласно словам Сеника, Киев сейчас активно ведет переговоры со странами Балтии относительно создания третьего коридора для экспорта продовольствия.

Дословно из заявления заместителя Министра иностранных дел на полях Азиатского саммита по безопасности, который состоялся в Сингапуре:

«Все эти маршруты вовсе не идеальны. Ведь они создают, так сказать, некое «бутылочное горло». При этом мы все возможное делаем для того, чтобы развить все эти маршруты».

Ранее стало известно о том, насколько сократится урожай в Украине из-за российского военного вторжения.