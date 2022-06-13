По словам эксперта, блокировка экспортного потенциала Украины создает проблемы не только для Северной Африки или на Ближнем Востоке, но и нашей стране, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Замикула отметил, что Украина потеряет свой урожай, который сейчас хранится в ангарах. В последствии это выльется в потери для бюджета страны и на рынках сбыта.

Эксперт объяснил, что если ситуация нормализуется до 2023 года, когда будут изгнаны оккупанты и разблокированы порты, нет гарантий, что место Украины на рынке сбыта не будут заняты другими производителями зерна.

Кроме того, россияне блокировкой украинского экспорта наносят существенный удар по идее, что наша страна – аграрное государство, от которого зависят миллионы жителей других государств.

Сейчас Москва пытается выторговать отмену части антироссийских санкций в обмен на разрешение экспортировать зерно из Украины. Американские журналисты выяснили, готовы ли США снять часть ограничительных мер со страны-агрессора ради разблокирования украинских портов.