Оккупанты заблокировали все морские пути в порты Украины и теперь намереваются добиться от США отмены части ограничительных мер в отношении РФ в обмен на осуществление экспорта украинской пшеницы, информирует «НБН» со ссылкой на Politico.

Один американский чиновник в комментарии журналистам издания заявил, что Кремль занимается политикой вымогательства и в Америке со скептицизмом отнеслись к «зерновому шантажу» Москвы.

Он заверил, что Вашингтон не собирается снимать часть ограничительных мер с РФ, чтобы ослабить давление на экономику страны-агрессора. Чиновник добавил, что предложения российской стороны воспринимаются трудно, поскольку государство-оккупант умышленно уничтожают украинское продовольствие и обостряют глобальную ситуацию с продуктами питания.

В то же время Америка заявила, что не будет заниматься военной деблокадой портов Украины, поскольку опасается прямой конфронтации с Российской Федерацией. При этом Вашингтон поставляет ВСУ оружие, которое поможет отбить оккупантов на юге страны, и пытается открыть как можно больше сухопутных путей для экспорта зерна.

Напомним, что советник Зеленского Олег Устенко заверил, что Украинское государство способно удовлетворить спрос других стран на зерно, однако для его вывоза нужно создать необходимые условия.