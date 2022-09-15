Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка в «Твиттер», речь идет о передаче Украине пяти миллиардов евро, что является уже вторым траншем финансовой помощи от Европейского Союза, который в общей сложности достигает девяти миллиардов американских долларов.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Парламент Европы буквально только что разрешил выделить Киеву пять миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи для Украины. За принятие такого решения свои голоса отдали 534 политика, против оказались три десятка человек, еще двадцать шесть — воздержались».

Напомним, ранее мы уже писали о том, каким будет курс американского доллара в 2023 году.