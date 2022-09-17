Как сообщает «НБН», об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Эти средства, отметили в ведомстве, представляют собой последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда американских долларов. Их Соединенные Штаты предоставили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

«Эти грантовые средства – еще один важный вклад для финансирования самых потребностей нашего государства», — подчеркнули в Минфине.

Кроме того, указанные грантовые средства планируется направить на компенсацию расходов, которые бюджет понес с целью обеспечения пенсионных выплат и некоторых программ государственной социальной поддержки, включая оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, оказание поддержки малообеспеченным семьям, детям – инвалидам и инвалидам с детства, ВПО и другим категориям. По прогнозам Кабмина, финансовая помощь от Европейского Союза 5 млрд евро поступит до конца сентября, а 3 млрд евро — до конца октября-ноября.