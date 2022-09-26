Как информирует «НБН», в сообщении на странице Блинкена в «Твиттер» говорится, что эти средства, выделяемые Штатами Украине дополнительно, пойдут на укрепление безопасности граждан, а также на потенциал правоохранительных органов.

Дословно из обнародованного Блинкеном сообщения:

«Вашингтон дополнительно передаст Украине 457,5 миллиона долларов США. Это будет помощь для обеспечения гражданской безопасности. Также эти деньги укрепят потенциал правоохранительных органов Украины и системы уголовного правосудия. Мы разделяем их приверженность демократической, суверенной и независимой Украины».

Напомним, ранее стало известно о том, сколько Россия заработала за время войны в Украине на продаже газа и «черного золота».