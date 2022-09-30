В эфире национального телемарафона глава Минсоцполитики рассказала, что в следующем месяце должен состояться плановый перерасчет пенсий, а уже в декабре эти выплаты вырастут в связи с повышением прожиточного минимума, информирует «НБН».

По словам Жолнович, рост наименьшей суммы для обеспечения жизни украинцев минимум на 3% повлечет за собой увеличение начислений пенсионерам в общей сумме на 70 миллиардов гривен.

Министр добавила, что прожиточный минимум с 2027 гривен вырастет на 66 гривен до 2093 гривен.

Напомним, что в Министерстве социальной политики рассказали, что будет с пенсиями украинцев, если выплаты не снимали с карты в течение шести месяцев.