Как информирует «НБН», согласно заявлению главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, денежные средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей.

В частности, как отметил глава Кабмина Украины, средства будут потрачены на усиление обороноспособности, пенсионные выплаты, соцпрограммы, а также поддержку экономики страны.

Также Шмыгаль отметил, что всего Международный валютный фонд с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну предоставил Украинскому государству 2,7 миллиарда долларов США.

«Кроме того, уже в самое ближайшее время мы с МВФ активируем подготовку над новой специальной программой, которая заработает уже в 2023 году», — подытожил глава правительства Украины.

Ранее Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии МВФ в Украине.