Издание Bloomberg сообщило, что объявленная кремлевским диктатором Владимиром Путиным мобилизация ударила по экономике страны-оккупанта. Об этом стало известно из аналитических отчетов Центрального банка Российской Федерации, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что призыв на войну в Украине создал проблемы в РФ с рабочей силой и подорвал доверие самих потребителей. По мнению экспертов, последствия мобилизации экономика государства-агрессора будет ощущать еще в течение пяти месяцев.

В сентябре аналитики прогнозировали, что из-за призыва в армию Путина с рабочего места будут забирать одного из ста сотрудников, однако также важно учесть, что множество россиян покинули родину, опасаясь отправки на фронт. Кроме того, владельцам бизнесов стало сложнее найти достойного кандидата на освободившуюся должность.

Отметим, что, несмотря на санкционное давление, Москва продолжает продавать нефть за границу. Стало известно, какие страны по выгодной цене покупают российское «черное золото».