Как информирует «НБН», в приложении к указу №727 президента Украины Владимира Зеленского, который был опубликован на сайте президента двадцатого октября, говорится, что санкции были введены с отсрочкой до того момента, пока не будет завершен процесс обмена пленными и телами тех, кто погибли из-за преступных действий российской армии по указанию Путина.

В приложении к указу, который содержит список лиц, подлежащих санкциям, есть примечание: «…ограничительные меры применяются после того, как будет завершена процедура обмена телами погибших в результате вооруженной агрессии России против Украинского государства, а также военнопленными».

Известно, что срок действия таких санкций достигает десяти лет.

Примечательно, что Роман Абрамович является единственным лицом в санкционном списке, которое имеет такое примечание.

Напомним, ранее стало известно о том, что Великобритания ужесточила санкции в отношении Российской Федерации.