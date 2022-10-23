Как информирует «НБН», об этом заявление сделал глава Министерства энергетики Герман Галщенко в интервью телеканалу «Мы Украина».

В результате того, что основная часть зеленой энергетики располагается на юге, ее потери в настоящее время являются самыми большими. Согласно словам высокопоставленного чиновника, выведено из эксплуатации девяносто процентов «ветра», а также 45-50 процентов «солнца».

Галущенко добавил, что на протяжении 2019 и 2020 годов в Украине произошел весьма стремительный рост зеленой энергетики. Соответственно, ее доля в энергетической системе Украинского государства составляет приблизительно 10 – 11 процентов.

Министр заявил:

«У нас была стратегия, она предусматривала, что в 2030 году часть «зеленой» энергетики на территории Украины достигнет максимум двадцати пяти процентов. Я считают, что после нашей победы, с учетом тех разрушений, которые нанесла Россия, мы, вероятно, ее пересмотрим, а также увеличим процент».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Херсоне прогремел сильный взрыв.