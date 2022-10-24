В интервью немецким СМИ премьер-министр Украины рассказал, что нашей стране необходимо как можно быстрее получать финансовую помощь от иностранных союзников, поскольку ее задержка или отсутствие создадут серьезные проблемы, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, США и Европейский союз поддерживают Украину. Германия играет важную роль в этом процессе, являясь членом ЕС, однако сейчас Берлин задерживает выделение 3 миллиардов евро Киеву из обещанного пакета в размере 9 миллиардов евро. Так происходит, поскольку ФРГ предлагает выделить эти деньги в виде грантов, а не кредитов.

Промедление с финансированием может иметь серьезные последствия для Украины, которая исчерпывает свои экономические возможности из-за войны. Киев должен как можно скорее получить средства от ЕС, чтобы украинская финансовая система выжила.

Сейчас 60% расходов из госбюджета уходят на оборонные нужды страны, поэтому финансовая поддержка Запада уходит на социальные нужды. Если деньги от иностранных партнеров поступать не будут, граждане могут остаться без пенсий и зарплат.

Отметим, что ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, будет ли повышение пенсий в этом году.