Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», такое заявление озвучила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия Международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине двадцать пятого октября.

Так, председатель Европейской комиссии напомнила, что для того, чтобы покрыть текущие расходы бюджета, в том числе на заработную плату медикам, военным и учителям. Украина имеет нужду в около 3-5 миллиардов долларов каждый месяц.

Дословно из заявления Урсулы фон дер Ляйен:

«Украинское государство имеет нужду в надежной поддержке. Европейский Союз готов взять на себя это. Лично я работаю со странами-членами для того, чтобы Европейский Союз мог предоставить Киеву поддержку в размере 1 миллиарда и 500 миллионов долларов на каждый месяц войны. Речь идет о восемнадцати миллиардов евро в 2023 году».

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, в каком случае украинцы не будут получать пенсии и зарплаты.