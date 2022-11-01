В ПФУ рассказали, что ведомство получает от миграционной службы информацию об оформлении украинских пенсионеров на постоянное место жительства за границей, информирует «НБН».

Таким образом, если граждане Украины решили остаться жить в другой стране, начисление пенсий прекращается. Кроме того, пенсионеры могут сами подать документы в ПФУ, сообщив о решении выехать на постоянное место жительства в другое государство.

В такой ситуации ведомство, согласно 51 статье Закона Украины, начислит пенсионеру деньги за полгода, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, в каком случае государство не будет платить украинцам зарплаты и пенсии.