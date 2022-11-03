Владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк рассказал, что если украинские производства не смогут восстановить поголовье кур, уже в 2023 году будет дефицит яиц, информирует «НБН» со ссылкой на BusinessUA.

По словам эксперта, сейчас яйца несут состарившиеся птицы, которые не способны обеспечить необходимые объемы продукции. По этой причине яйца в Украине существенно подорожали.

Специалист подчеркнул, что, если не выращивать молодых кур, в следующем году в стране случится настоящая катастрофа – яиц не будет вообще.

Ранее аналитик УКАБ рассказала, что текущие цены на яйца в Украине можно считать максимальными, однако их частичное снижение возможно при выполнении двух условий.