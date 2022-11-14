В Telegram-канале Гостаможслужба сообщила, что за период с января по октябрь этого года в нашу страну импортировали товаров на 44,1 миллиарда долларов, а экспортировали на 36,9 миллиарда долларов, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что страной-рекордсменом по количеству импорта стала КНР – 6,6 миллиарда долларов. На втором месте после Китая идет Польша – 4,4 миллиарда долларов и Германия – 3,7 миллиарда долларов.

Экспортировали из Украины товары больше всего в Польшу – на 5,7 миллиарда долларов, Румынию – на 3 миллиарда долларов и Турцию – на 2,4 миллиарда долларов.

Чаще всего в нашу страну импортировали автомобили, оборудование и транспорт ($12,3 млрд), топливо-энергетические товары ($10,6млрд) и продукцию химической промышленности ($8млрд).

В то же время Украина больше всего вывозила за границу продовольственные товары ($18,5 млрд), металлы и изделия из них ($5,4 млрд), автомобили, оборудование и транспорт ($3,6 млрд).

Отметим, что во время полномасштабной войны с Украиной Российская Федерация, несмотря на санкции, продолжает экспортировать нефть. СМИ сообщили, какие страны покупают «черное золото» у страны-агрессора.