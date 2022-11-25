В своем Telegram-канале премьер-министр рассказал, что в условиях массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, такой вид топлива, как дрова, стал критически важным, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, по этой причине в пятницу, 25 ноября, украинское правительство ввело запрет на продажу и экспорт топливной древесины, чтобы поспособствовать ее накоплению в стране.

Глава Кабинета министров напомнил, что «твердое топливо» во многих общинах, в частности, прифронтовых, является основным ресурсом для отопления.

Напомним, что в НЭК «Укрэнерго» рассказали о ситуации с электроснабжением в стране. Глава правления компании объяснил, когда в Украине смогут вернуться к плановым отключениям электроэнергии.