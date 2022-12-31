Как информирует «НБН», некоторые подробности об электропоезде ЭПЛ9Т рассказали в пресс-службе «Укрзализныци», представив обществу фото новинки.

Дословно из обнародованного сообщения пресс-службы акционерного общества «Украинская железная дорога»:

«После того, как украинский завод «Лугансктепловоз» осуществил капитальный ремонт электропоезда, он пополнил перечень восстановленных пригородных поездов «Укрзализныци». Этот поезд был сделан нами максимально комфортным и удобным для пассажиров».

Отмечается, что в электропоезде были установлены пандусы в каждом главном вагоне, инклюзивные туалеты, в которых есть пеленальные столики, обустроены места для перевозки велосипедов (всего можно перевезти 24 велосипеда), а также места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того в поезде были установлены USB/Type-C порты, чтобы пассажиры могли заряжать свои устройства. Также были вмонтированы внешние и внутренние системы видеонаблюдения, освещение зон посадки и высадки пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в некоторых поездах «Укрзализныци» появилась военизированная охрана.