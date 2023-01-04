В эфире национального телемарафона представитель Минагрополитики объяснил, что многие украинские сельхозпроизводители перешли на генераторы из-за отключений света, что скажется на ценах на продукты, информирует «НБН».

По словам Высоцкого, ведомство подсчитало, что подорожание будет незначительным – 3-5%. Большинство аграриев перенастроились на работу в трудных условиях, поэтому существенного уменьшения производства за несколько месяцев не произошло.

Замминистра добавил, что Министерство намерено обеспечить производства генераторами, которые помогают изменить ситуацию, так как перебои с электроэнергией во многих случая являются критическими.

Ранее о росте цен после Нового года высказался экономист Олег Пендзин. Эксперт рассказал, за какие продукты украинцам придется платить больше.