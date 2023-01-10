В эфире национального телемарафона замглавы Минагрополитики рассказал, что уменьшение физического сбора урожая в этом году будет на уровне 10-15%, информирует «НБН».

По словам чиновника, урожайность (величина, которая собирается с гектара) в 2024 году может упасть на 5%. Кроме того, посевные площади в Украине в основном будут переориентированы на масличные культуры.

Высоцкий отметил, что приоритетными у аграриев становятся масличные культуры, что заметно на примере озимого рапса, площадь которого, в сравнении с 2022 годом, не уменьшилась. Масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар и меньший валовый сбор в гектар, однако их стоимость в 2-2,5 раза выше, чем зерновых.

Также министерство прогнозирует увеличение площадей сои и подсолнечника.

Ранее Высоцкий рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине из-за регулярных отключений электричества.