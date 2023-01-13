Эксперт УКАБ отмечает, что оснований для существенного роста цен на продукты в Украине нет. Однако в январе-феврале традиционно будет сезонное удорожание на овощи и фрукты, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По словам Литвин, поскольку в этом году свекла, морковь и лук подорожали, роста цен на них уже не будет. Возможен незначительный постепенный рост цен на 5-10% на другие отечественные овощи, а также яблоки.

Аналитик добавила, что изначально были опасения относительно подорожания продуктов из-за использования генераторов. Однако правительство внесло предприятия, занимающиеся производством и переработкой продуктов питания, в перечень объектов критической инфраструктуры, где происходят только аварийные отключения электричества.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия спрогнозировали уменьшение сбора урожая в этом году.