Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в ФСБ и Генеральном штабе ВС РФ, пишет, что 16 марта в ходе рейда российских добровольцев в Белгородскую область армия Путина потеряла больше 30 «освободителей», информирует «НБН».

Сообщается, что в этот день в регионе 12 оккупантов отправились на «концерт Кобзона», более 20 получили ранения в ходе боевых столкновений. Удары по областному центру сделали «грузом 200» 21 захватчика.

Источник в ФСБ рассказал, что в Белгороде обстреляли ряд важных объектов, в частности военную базу, «о которой знали единицы». В спецслужбе считают, что в городе на Украину активно работают агенты, в частности среди местного населения.

Напомним, в Легионе «Свобода России» назвали потери живой силы и техники войск страны-агрессора почти за неделю боев в Курской и Белгородской областях.