Во время Всемирного экономического форума в Давосе заместитель главы Министерства энергетики сообщил, что Украина до 2032 года построит два новых атомных блока, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Демченкова, приоритетами украинской обновленной Энергетической стратегии на ближайшие десятилетия являются расширение роли атомной и «зеленой» энергетики и децентрализованная энергетическая система.

Так как роль угля после 2032 года существенно снизится, к 2040 году наша страна планирует полностью отказаться от него в процессе производства электроэнергии.

Украина будет постепенно отказываться от угля одновременно со строительством новых солнечных и ветровых генераций, а также ТЭЦ, работающих на биотопливе.

Ранее эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с энергоснабжением.