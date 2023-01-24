На заседении Кабмина Шмыгаль констатировал, что попытки России погрузить нашу страну во тьму провалились, но расслабляться еще нельзя, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы правительства.

По словам премьер-министра, на прошлой неделе Украина прошла «экватор» самой сложной в ее истории зимы, однако еще не время расслабляться.

Шмыгаль заверил, что в стране достаточно ресурсов для продления и завершения отпительного сезона в нормальном режиме, в частности, 11 миллиардов кубов газа и почти 1,2 миллиона тонн угля.

Глава правительства отметил, что ситуация в энергетической системе страны остается сложной, но контролируемой. Он напомнил, что из-за последней массированной атаки России Украина лишилась части генерации электроэнергии.

Усложняет ситуацию также расположение значительной части генерирующих мощностей на временно захваченных РФ территориях, в частности, Запорожской АЭС. По этой причине для каждой области устанавливают лимиты потребления электричества и при необходимости применяют аварийные отключения света.

Ранее в Минэнергетики заявили о планах Украины построить два новых атомных блока.