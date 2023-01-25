Как сообщает «НБН«, такую информацию предоставили в пресс-службе компании.

«В январе компания активно осуществляла импорт электричества из европейских стран (около 95% всего импорта) и намерена в дальнейшем проводить такие поставки с целью снизить дефицит в энергетической системе Украины и, таким образом, оказать помощь населению и экономике», — указано в сообщении.

По словам генерального директора «Д.Трэйдинг» Дмитрия Маляра, благодаря импорту электрической энергии из Европы удастся улучшить ситуацию с балансом в энергосистеме Украины. Также дополнительные гарантированные, поставки электроэнергии предоставляет возможность предприятиям стабилизировать и нарастить уровень производства.

«На протяжение ближайших недель мы намерены расширить объемы поставок и дать дополнительную электроэнергию большему количеству клиентов», — добавил Маляр.

На сегодняшний день показатель пропускной способности дает возможность импортировать примерно 500 млн кВт-ч в месяц, что равно потреблению 2 млн домохозяйств в месяц.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль высказался о ситуации с электроснабжением и отоплением в нашей стране.