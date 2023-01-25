На сегодня украинцы отдают за десяток яиц 60-70 гривен, однако уже в ближайшие месяцы этот продукт станет доступнее на 10-15%, а в начале апреля подешевеет на 35-40%.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на today.ua.

По словам Литвин, в Украине восстанавливается поголовье кур-несушек и это главная причина снижения стоимости яиц. Эксперт отмечает, что в начале апреля на цены повлияют два фактора – увеличение предложения от производителей и снижение спроса населения.

Напомним, что ранее владелец агрохолдинга предупреждал о том, что, если украинские производства не восстановят поголовье кур, в этом году страна столкнется с дефицитом яиц.