Как информирует «НБН», об этом в пятницу во время заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на текущей неделе власти организовали встречу с западными партнерами для прозрачной и эффективной координации финансовой поддержки.

Глава правительства заявил:

«В текущем году необходимо профинансировать большой дефицит бюджета в размере 38 миллиардов долларов. Еще семнадцать миллиардов в текущем году нужны для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления поврежденного жилья, а также социальной и критической инфраструктуры».

Ранее Денис Шмыгаль озвучил последствия массированной ракетной атаки РФ по Украине 26 января.