Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствует информация Refinitiv Eikon.

Экспорт газа РФ в Европе по трубопроводам резко упал до постсоветского минимума в 2022 году, ведь его самый крупный покупатель сократил импорт из-за вторжения в Украину, а «СП» был поврежден определенными взрывами загадочного происхождения.

При этом Российская Федерация увеличила общий объем экспорта СПГ в 2022 году на 8,6 процентов до приблизительно тридцати трех миллионов тонн, из которых более половины было отправлено в Европу.

Согласно информации Refinitiv Eikon, самый крупный производитель СПГ «Новатэк» обеспечила главную часть поставок, отгрузив 20,8 миллиона тонн с проекта «Ямал СПГ» в Арктике, а также семьсот тысяч тонн с «Криогаз-Высоцк» на Балтийском море.

Касательно проекта «Сахалин-2», который возглавляется «Газпромом», то он увеличил поставки СПГ на 11 процентов до 11,2 миллиона тонн в минувшем году.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Британия в полной мере прекратила закупку сжиженного газа РФ.