Шмыгаль сообщил, что украинское руководство продолжает разработку долгосрочной стратегии обновления и приобщает к ней партнеров, информирует «НБН» со ссылкой на правительственный портал.

Глава Кабмина отметил, что одну из ключевых ролей будет играть Организация экономического сотрудничества и развития.

Он напомнил, что эта организация, созданная после Второй мировой войны, помогала воплощать план Маршалла для восстановления европейских стран.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров в пятницу Шмыгаль сообщил, сколько денег нужно Украине для восстановления энергетической системы страны, критической, социальной инфраструктуры, жилья, а также гуманитарного разминирования.