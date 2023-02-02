Эксперт отметил, что в январе произошло сезонное снижение цен, поскольку среди населения спал праздничный ажиотаж. На сегодня подорожали лук, морковь и томаты, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам аналитики УКАБ, в декабре 2022 года лук вырос в цене, так как из-за дождливой осени его качество было не в надлежащем состоянии. Кроме того, львиная доля производства этого овоща была на Херсонщине.

Гопка объяснил, почему также подорожали томаты: причинами этого стало сокращение тепличного вида томатов на рынке и оккупация южных областей страны. Эксперт добавил, что большинство тепличных комбинатов уже завершают реализацию овощей, при этом спрос на этот вид продукции остается стабильно высоким и Украина начинает зависеть от импорта.

«Поэтому импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в полтора раза дороже, чем в конце января 2022, если взять в общем», — отметил аналитик.

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