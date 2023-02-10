О том, что больше всего подорожание затронуло содержания придомовых территорий, но не только, пишет «НБН», основываясь на информации, опубликованной на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

В частности, за содержание придомовых территорий, включая ремонт домов, необходимо будет заплатить на 25,1 процента больше, а стоимость за уборку мусора подскочила на 14,7 процента. Услугу по управлению многоквартирным домом переоценили на 2,3 процента вверх, горячую воду и отопление — на 0,2 процента выше. При этом, стоимость «голубого топлива» наоборот просела — на 0,4 процента.

Помимо «коммуналки», за 12 месяцев существенно выросла стоимость проезда в общественном транспорте — на 41 процент, пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 33 процента, предметы домашнего обихода/бытовая техника/содержание жилья стали дороже на 27,8 процента, здравоохранение — на 20,7 процента, а услуги связи — на 13,3 процента.

Ранее мы писали, что перед очередным ракетным ударом, в нескольких областях Украины объявили об отключениях электроэнергии.