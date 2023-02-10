В каких именно регионах Украины превентивно отключили электроэнергию, пишет «НБН», со ссылкой на пресс-службы различных энергопоставляющих компаний.

В частности, пока «света» нет только в Днепропетровской, Киевской и Сумской областях, а также в Киеве. Но обстановка такова, что электроэнергию могут отключить и в остальных областях.

«В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК «Укрэнерго», происходят экстренные отключения электроэнергии. Просим вас не пренебрегать своей безопасностью и пройти в ближайшее укрытие!», — сообщение от пресс-службы «Сумыоблэнерго».

Сообщение Сумыоблэнерго. Фото — скриншот Facebook.

В пресс-службе ДТЭК информируют аналогично — отключения электроэнергии начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Сообщение ДТЭК. Фото — скриншот ТГ-канала.

Отметим, что от ракетных ударов армии РФ, нанесенных по Запорожью в ночь на 10-е февраля, повреждено несколько объектов энергетической инфраструктуры. Только за один час, по этому областному центру «прилетело» 17 ракет, что является наибольшим их количеством с 24-го февраля 2022-го года, с начала войны России против Украины. Такую информацию в своем Telegram-канале предоставил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

Сообщение Куртева. Фото — скриншот ТГ-канала.

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